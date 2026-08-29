Karacasu’da kırmızı toprakla hayat bulan protokol çömlek atölyesi

Afrodisias festivali stantlarında protokol tornanın başına geçti

Adını Antik Çağ’ın önemli merkezlerinden Afrodisias Antik Kentinden alan 37. Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali Karacasu merkezinde devam ediyor. Açılış günü düzenlenen etkinliklerde il ve ilçe protokolü, ilçe merkezindeki stantları gezerek çömlek atölyelerini gezdi ve tornaların başına geçerek uygulamalı deneyim yaşadı.

Protokolden uygulamalı çömlek denemesi:

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, Aydın milletvekilleri, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan gibi isimler, stantta hazır bulunan çömlek tornalarına oturarak çömlek yapımını denedi. Etkinlikte Karacasulu seramik ustası Ali Bardak protokol üyelerine kısa bir ders verdi, ardından tezgâhlara Karacasu’nun özel kırmızı toprağından hazırlanmış hamurlar konup farklı formlarda çömlek yapımı başladı.

Kaymakam Battal, daha önce Nevşehir’de de çömlekle tanıştığını söyleyerek Karacasu’da da deneyimini gösterdi ve izleyenlerden alkış aldı. Etkinlik neşeli bir atmosferde geçti; uygulama sırasında hem yetişkinler hem çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Ustanın anlattıkları ve festivalin vurgusu:

Ali Bardak, Karacasu’nun kırmızı toprağının dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayarak çömlekçiliğin teknik ve kültürel boyutları hakkında bilgi verdi. Kurduğu çocuk atölyeleriyle festivalin genç ziyaretçilerine de ulaşmayı amaçladığını belirtti. Bu uygulamalı paylaşımlar, yerel el sanatlarının tanıtılmasına ve yeni kuşakların zanaata ilgisinin canlı tutulmasına katkı sağlıyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise festivalin önemine değinerek çömlek yapımını ilk kez deneyimlediğini, mesleğin zor olduğunu ve ustaların emeğine teşekkür ettiğini söyledi. Zencirci, 21-17 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Germencik İncir Festivali’ne Ali Usta’yı davet etti ve tüm vatandaşları Germencik etkinliğine çağırdı.

Festival, hem Antik kent bağlamındaki tarihî mirası hem de güncel zanaat uygulamalarını bir araya getirerek Karacasu’nun kültürel tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor. Protokolün tornadaki deneyimi, yerel ustalarla doğrudan temasın ve uygulamalı atölyelerin festival programındaki etkisini bir kez daha gösterdi.

KARACASU’DA PROTOKOLDEN ÇÖMLEK ŞOV