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Karahisar'da halk gecesi coşkusu

Tavas Belediyesi'nin Karahisar Mahallesi'nde düzenlediği halk gecesinde İsmail Barkan'ın performansı ve vatandaşların coşkusuyla unutulmaz bir akşam yaşandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karahisar'da halk gecesi coşkusu

Karahisar halk gecesinde müzik ve eğlence

Tavas Belediyesi tarafından Karahisar Mahallesi'nde düzenlenen Halk Gecesi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte türküler, şarkılar ve keyifli sohbetler ön plana çıktı. Sahne alan İsmail Barkan performansıyla Karahisar'da müzik ve eğlenceyi birleştirdi; vatandaşlar parçalara hep bir ağızdan eşlik etti ve alan coşkuyla doldu.

sanatçı performansı:

İsmail Barkan'ın repertuvarında yer alan eserler, gece boyunca dinleyenlerden büyük beğeni topladı. Sahneden yükselen türkülerle birlikte etkinlik alanında sık sık alkışlar ve duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar arasında yapılan sohbetler ve paylaşılan ezgiler gecenin samimi atmosferini güçlendirdi.

başkanın değerlendirmesi:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık geceye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Karahisar Halk Gecemizde, hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz bir akşam yaşadık. Sahneye çıkan İsmail Barkan, birbirinden güzel şarkılarıyla Karahisar’ı adeta müzik ve eğlenceyle buluşturdu. Alanı dolduran hemşehrilerimizin enerjisi, alkışları ve coşkusu geceye damgasını vurdu" dedi. Başkan Tatık ayrıca, "Bu güzel gecede bizlerle olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, İsmail Barkan’a da muhteşem sahnesi için teşekkür ediyoruz. Karahisar’da coşku vardı, birlik vardı, hep birlikte eğlence vardı" ifadelerini kullandı.

Gece, Karahisar'da dayanışma ve ortak sevinci ön plana çıkaran bir akşam olarak sona erdi.

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN KARAHİSAR MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN HALK GECESİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN...

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN KARAHİSAR MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN HALK GECESİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. TÜRKÜLERİN VE ŞARKILARIN SESLENDİRİLDİĞİ GECEDE SAHNE ALAN İSMAİL BARKAN, PERFORMANSIYLA VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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