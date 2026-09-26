Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Karaman'da çarpıp kaçan araç 16 yaşındaki bisikletliyi yaraladı

Karaman'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen bir araç bisiklete çarptı; 16 yaşındaki Oğuz Kaan Ş. yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da çarpıp kaçan araç 16 yaşındaki bisikletliyi yaraladı

kaza detayları:

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki Oğuz Kaan Ş. ile bir araç temas etti. Olayda bisiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yola savruldu.

Çarpışmanın ardından bisiklet ve sürücü yola savrulurken, kazaya karışan aracın plakası henüz tespit edilemedi ve sürücü olay yerinden ayrıldı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeye yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karışan ve çarpma sonrası olay yerinden ayrılan sürücü ile aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

KARAMAN’DA PLAKASI HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR ARACIN ÇARPTIĞI BİSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ...

KARAMAN’DA PLAKASI HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR ARACIN ÇARPTIĞI BİSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor
images

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı