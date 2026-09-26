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Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü E.D. yaralandı; tedavisi hastanede sürüyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Tavşanlı'da kavşak çarpışması

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi üzerinde bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü E.D. yaralanırken, kazaya karışan diğer sürücünün kimliği M.O.K. olarak kaydedildi.

kaza yerindeki gelişmeler:

Edinilen bilgiye göre, Sadık Penbe Caddesi üzerinde seyir halinde olan 43 AHH 923 plakalı motosikletin sürücüsü E.D. ile Işıklı kavşak istikametinden gelerek sola dönmekte olan 45 AYL 285 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralının durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.D.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. E.D., ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş şeklinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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