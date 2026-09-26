Eskişehir'de apartman merdiveninde ölü bulunan 52 yaşındaki emeklinin ölümü soruşturuluyor

Tepebaşı'nda merdiven boşluğunda ölümü bulunan kişi için inceleme başlatıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde yaşayan yeni emekli Ahmet A. (52), apartman içinde merdivenin altında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Olayın bildirimi ve polisin müdahalesi:

Gelen ihbar üzerine adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayla ilgili ilk tespitleri yaptı. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından soruşturmayı derinleştirmek üzere işlemleri sürdürüyor.

Soruşturmanın seyri ve kamuoyuna yansımaları:

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini ve gelişmelerin resmi kanallardan paylaşılacağını bildirdi. Ahmet A. (52)'nin yeni emekli olduğu bilgisi korunurken, ölümüyle ilgili kesin tespitlerin adli süreç tamamlandıkça netleşeceği belirtildi.

ESKİŞEHİR'DE 52 YAŞINDAKİ BİR ADAM, YAŞADIĞI APARTMANDA MERDİVENİN ALTINDA ÖLÜ BULUNDU.