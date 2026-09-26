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Tançalan soruşturmasında Maslak'tan çıkan milyonlarca euro ve dolar şüpheleri artırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Sarıyer Maslak'ta araçlarda 16,44 milyon euro ve 700 bin dolar bulundu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:08

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tançalan soruşturmasında Maslak'tan çıkan milyonlarca euro ve dolar şüpheleri artırdı

Operasyon ve ele geçirilen tutarlar:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Vanlı işadamı Mehmet Fatih Tançalan hakkında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan araçlarda saklandığını tespit etti.

26 Eylül 2026 günü saat 02.00 sıralarında gerçekleştirilen aramalarda, araçlarda çok sayıda yüksek kupürlü banknot ele geçirildi. Operasyonda toplam 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL) ile 700 bin dolar (34,259 milyon TL) olmak üzere geniş miktarda nakit döviz bulundu.

Araçlarda bulunan banknot dağılımı:

Güvenlik güçlerinin tespitine göre araçlardan çıkan dövizlerin dökümü şu şekilde kaydedildi: 20 bin adet 500 euroluk banknotla 10 milyon euro, 29 bin 300 adet 200 euroluk banknotla 5 milyon 860 bin euro, 3 bin 200 adet 100 euroluk banknotla 320 bin euro, 5 bin 200 adet 50 euroluk banknotla 260 bin euro ve 7 bin adet 100 dolarlık banknotla 700 bin dolar. Toplamda araçlardan 64 bin 700 adet döviz banknotu ele geçirildi.

Soruşturma ve el koyma işlemleri:

Operasyon kapsamında, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otomobile el konuldu. Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen nakit paranın kaynağının ve bu tutarların suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

VANLI &quot;KARA HAYDAR&quot; OLARAK BİLİNEN MEHMET FATİH TANÇALAN HAKKINDA ANKARA’DA YÜRÜTÜLEN İKİNCİ...

VANLI "KARA HAYDAR" OLARAK BİLİNEN MEHMET FATİH TANÇALAN HAKKINDA ANKARA’DA YÜRÜTÜLEN İKİNCİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA İSTANBUL’DA OPERASYON DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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