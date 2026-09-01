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Karasu'da yeni adli yılda adalet ve hukukun üstünlüğü vurgulandı

Karasu adliyesinde düzenlenen 2026-2027 adli yıl açılışında Başsavcı Erkan Karabul, hukukun üstünlüğü ve kanun önünde eşitlik vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Karasu'da yeni adli yılda adalet ve hukukun üstünlüğü vurgulandı

Sakarya Karasu adli yılı töreni düzenlendi

Karasu adliyesinde gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuşma yapan Sakarya Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, toplumda adalet duygusunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Başsavcının temel vurguları:

Karabul, konuşmasında adaletin devletin ve toplumun temel dayanağı olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. "Adalet mülkün temelidir." dedi ve devamında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Adalet kavramı, devlet kavramından daha köklü bir kavram ve ihtiyaçtır. İnsanlığın var oluşundan bu yana güçlü-zayıf, haklı-haksız gibi eşitsizlikler var olagelmiştir. İnsanların adalete olan ihtiyacı devlet kurumunu ortaya çıkarmıştır."

Hukuk devleti ve vatandaşın güveni:

Başsavcı Karabul, devletin meşruiyetinin yalnızca sahip olduğu otoriteden kaynaklanmadığını, bunun ötesinde "kanun karşısında herkesin eşit olduğuna duyulan inançtan" beslendiğini belirtti. Adliye koridorlarında arananın sadece bir karar değil, hakkın ve hakkaniyetin tecellisi olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Karabul, yeni adli yıl için temennilerini paylaştı: "Yeni adli yılda dileğimiz; hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, adaletin gecikmediği, hakkaniyetin her kararda hayat bulduğu ve vatandaşlarımızın adliye kapısından içeri girerken devlete olan güvenini koruduğu bir hukuk düzenidir." Bu ifadeyle, kurumların adalete olan bağlılığının ve vatandaş güveninin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Sakarya’da 2026-2027 adli yılı törenle başladı

Sakarya’da 2026-2027 adli yılı törenle başladı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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