Kardeşlik sahnede: Kilis'te Azerin ile 30 Ağustos coşkusu

Kilis'te 30 Ağustos coşkusu Azerin konseriyle yankılandı

Kilis'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye organizasyonuyla sahne alan Azerin, seslendirdiği eserlerle alana gelen yüzlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinlik boyunca meydan, dalgalanan Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründü.

konserin akışı:

Programı takip edenler, Azerin'in repertuvarındaki milli ve sevilen eserleri hep bir ağızdan seslendirdi. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kaydederken, sahne performansı izleyicilerden yoğun beğeni aldı. Etkinliğe katılımı sağlayan Kilis Belediyesi yetkilileri, organizasyonun akışının sorunsuz olduğunu belirtti.

kardeşlik ve mesajlar:

Konser sırasında dikkat çeken anlardan biri, Azerbaycan'dan gelen vatandaşların cep telefonlarında gösterdikleri 'Azerbaycan'dan geldik' mesajı oldu. Bu görüntü, iki ülke arasındaki kardeşlik duygusunu vurgulayarak programın duygusal atmosferini güçlendirdi. Türk bayraklarının eşlik ettiği gecede kardeşlik teması ön plana çıktı.

Etkinliğe Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve kent protokolü de katıldı. Konserin sonunda Vali Ömer Kalaylı ve Başkan Hakan Bilecen, sanatçıya sahne performansı için çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Gecenin genelinde hem milli duyguların ön plana çıktığı hem de kültürel bağların pekiştiği gözlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşma, 30 Ağustos'un coşkusunu ve iki ülke arasındaki yakınlığı sahneye yansıtan bir etkinlik olarak kayda geçti.

KİLİS’TE 30 AĞUSTOS’TA TÜRK-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SAHNEYE YANSIDI