Dolar 48,2391 +0,02%
Euro 55,8916 +0,04%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 6.992,33 -0,47%
EUR/USD 1,1592 +0,03%
Brent Petrol 89,71 +1,83%
--°

Kardeşlik sahnede: Kilis'te Azerin ile 30 Ağustos coşkusu

Kilis'te 30 Ağustos'ta Azerin'in konseri büyük ilgi gördü; Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla kardeşlik vurgulandı, protokol ve yüzlerce kişi katıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kardeşlik sahnede: Kilis'te Azerin ile 30 Ağustos coşkusu

Kilis'te 30 Ağustos coşkusu Azerin konseriyle yankılandı

Kilis'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye organizasyonuyla sahne alan Azerin, seslendirdiği eserlerle alana gelen yüzlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinlik boyunca meydan, dalgalanan Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründü.

konserin akışı:

Programı takip edenler, Azerin'in repertuvarındaki milli ve sevilen eserleri hep bir ağızdan seslendirdi. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kaydederken, sahne performansı izleyicilerden yoğun beğeni aldı. Etkinliğe katılımı sağlayan Kilis Belediyesi yetkilileri, organizasyonun akışının sorunsuz olduğunu belirtti.

kardeşlik ve mesajlar:

Konser sırasında dikkat çeken anlardan biri, Azerbaycan'dan gelen vatandaşların cep telefonlarında gösterdikleri 'Azerbaycan'dan geldik' mesajı oldu. Bu görüntü, iki ülke arasındaki kardeşlik duygusunu vurgulayarak programın duygusal atmosferini güçlendirdi. Türk bayraklarının eşlik ettiği gecede kardeşlik teması ön plana çıktı.

Etkinliğe Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve kent protokolü de katıldı. Konserin sonunda Vali Ömer Kalaylı ve Başkan Hakan Bilecen, sanatçıya sahne performansı için çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Gecenin genelinde hem milli duyguların ön plana çıktığı hem de kültürel bağların pekiştiği gözlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşma, 30 Ağustos'un coşkusunu ve iki ülke arasındaki yakınlığı sahneye yansıtan bir etkinlik olarak kayda geçti.

KİLİS’TE 30 AĞUSTOS’TA TÜRK-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SAHNEYE YANSIDI

KİLİS’TE 30 AĞUSTOS’TA TÜRK-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SAHNEYE YANSIDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zafer bayramı Bodrum ve Turgutreis'i meşalelerle coşturdu
images

Tosya'da festival ve zafer bayramı birlikteliği Ebru Yaşar'la taçlandı
images

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda birlik ve vefa vurgusu
images

Diyarbakır son görevini uğurladı: Mehdi Zana'ya veda töreni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asansör kaydı, kapalı alan korkusu yaşayan ziyaretçi bayıldı

Başakşehir'de umutlu ilk yarı, kaçan fırsatlar iki puan kaybettirdi

Tramvaya binen yaralı, Tuna Durağı'nda yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi

Zafer bayramı Bodrum ve Turgutreis'i meşalelerle coşturdu

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu