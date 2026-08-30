Dolar 48,2384 +0,49%
Euro 55,9056 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.025,42 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Diyarbakır son görevini uğurladı: Mehdi Zana'ya veda töreni

Diyarbakır'da 1977-1980 belediye başkanı Mehdi Zana için Büyükşehir hizmet binası önünde tören düzenlendi; cenaze Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır son görevini uğurladı: Mehdi Zana'ya veda töreni

Mehdi Zana için tören yapıldı

Diyarbakır'da 1977-1980 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Mehdi Zana için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Zana, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Törenden notlar:

Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Zana'nın eşi Leyla Zana, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Serra Bucak, Zana'nın kent hafızasında ve yerel yönetimler tarihindeki yerine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Mehdi Zana’nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe değil, bugüne de aittir. Diyarbakır seni unutmayacak".

Cenaze ve taziye düzeni:

Mehdi Zana'nın cenazesi, törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziye kabulü ise kentte Liceliler Yas Evi'nde gerçekleştirilecek. Yetkililer ve aile yakınları taziye düzeni hakkında bilgi verdi.

Tören, Zana'nın yerel yönetimler tarihinde bıraktığı mirasa vurgu yapan konuşmalar ve vatandaşların katılımıyla sonlandırıldı. Aile ve yakın çevresine başsağlığı dilekleri sunuldu.

DİYARBAKIR’DA 1977-1980 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN VE KOAH HASTALIĞI...

DİYARBAKIR’DA 1977-1980 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN VE KOAH HASTALIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN MEHDİ ZANA İÇİN DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ÖNÜNDE TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balıkçılardan ay-yıldızlı konvoyla denize zafer yürüyüşü
images

Oltu yürüyüş grubu Allahuekber'de şehitleri andı
images

Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı
images

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe Samsun'da erken golle 1-0 öne geçti

Malatya Park'ta 30 Ağustos coşkusu bando konseriyle yaşandı

Ceyhan'da sokakta vurulan kadın yaşamını yitirdi; saldırgan yakalandı

Erciş'te aniden bastıran fırtına yaşamı sekteye uğrattı

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı