Kars ovasında tarla mozaikleri: havadan görüntüler kartpostal güzelliğinde

Kars'ta tarım arazileri havadan görüntülendi

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Kars’ta yaz mevsiminin sonlarına doğru tarlalarda devam eden hasat çalışmaları ve ekili alanlar, dron görüntüleriyle yeni bir bakış açısı sundu. Biçerdöverlerle tamamlanan araziler ile henüz biçilmeyi bekleyen tarlaların yan yana durması, arazinin doğal dokusuyla birleşerek izleyenlere etkileyici görüntüler verdi.

renk ve doku oyunu:

Yüksekten bakıldığında yan yana dizilen tarlalar, sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına bürünerek büyük bir mozaik izlenimi oluşturdu. Alanların sınırları, izlenen ekim biçimleri ve arazi yapısı, ortaya çıkan desenlerde halı ve kilim motiflerini çağrıştıran geometrik şekiller yarattı. Dron görüntüleri, kilometrelerce uzanan tarım alanlarının birbirinden ayrışan renk geçişlerini net biçimde ortaya koydu.

bereket ve görselliğin buluşması:

Kars'ın geniş tarım arazileri yalnızca bölge ekonomisine katkısıyla değil, yaz döneminde sunduğu görsel zenginlikle de dikkat çekiyor. Hasat mevsiminin son dönemine girilirken tarlalardaki hareketlilik ve insan emeğinin izleri, havadan kaydedilen görüntülere ayrı bir anlam kattı. Ortaya çıkan manzaralar, bölgenin kırsal yaşamını ve bereketli topraklarını adeta açık hava sergisine dönüştürdü.

Kaydedilen fotoğraf ve videolar, tarım alanlarının planlanışı, toplu hasat uygulamaları ve arazi kullanımının getirdiği estetiği bir arada sunuyor. Bu görseller, Kars ovasının doğal ve kültürel dokusunu farklı bir perspektifle yansıtıp izleyicilere kartpostallık kareler sundu.

KARS'TA HASADI YAPILAN VE EKİLİ DURUMDA BULUNAN TARIM ARAZİLERİ, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.