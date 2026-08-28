Kars'ta jandarma rütbe terfileri: Halil Coşkun'a tuğgeneral apoleti

Kars'ta jandarma rütbe terfi töreni

Vali Ziya Polat, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı. Törende, Cumhurbaşkanlığı'nın 14.08.2026 tarihli ve 2026/229 sayılı kararıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Halil Coşkun'un Tuğgeneral rütbesine terfisi nedeniyle apolet takma töreni gerçekleştirildi.

Apolet takma ve terfi edilen personel:

Törende, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun'un yeni rütbesini simgeleyen apolet, Vali Ziya Polat tarafından takıldı. Aynı törende bir üst rütbeye yükselen diğer jandarma personelinin de apoletleri takılarak yeni rütbeleri tebrik edildi ve personelin hizmet içindeki motivasyonu öne çıkarıldı.

Vali Polat'ın değerlendirmesi:

Vali Polat, yaptığı konuşmada rütbe terfisinin personelin sorumluluklarını ve görev bilincini artırdığını belirtti. Polat, başta İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun olmak üzere terfi eden tüm personele yeni görev ve rütbelerinde başarı dileğinde bulundu ve jandarma teşkilatının il güvenliğindeki rolünü vurguladı.

Törenin kapanışı:

Rütbe terfisinin ardından tebriklerin tamamlanmasıyla tören sona erdi. Tören sonrasında Vali Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun ve terfi eden jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirildi; tören, birlik ve disiplin vurgusuyla tamamlandı.

KARS’TA JANDARMA PERSONELİNE RÜTBE TERFİ TÖRENİ(KARS-İHA)