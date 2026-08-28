Canik’te güvenli parklarda ücretsiz internet hizmeti

Canik’te park yatırımları ve yeni hizmetler

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen park çalışmaları ve sunulan hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye yetkilileri, mahallelerdeki yeşil alanları artırmaya devam ettiklerini, yeni açılan tesislerde güvenlik ve dijital erişim gibi hizmetlerin öncelikli olduğunu belirtti.

güvenli parklar projesi:

Başkan Sandıkçı, "Güvenli Parklar" projesiyle kurulan güvenlik sistemlerinin parkları kapsadığını ifade etti. Proje kapsamında parkların yedi gün yirmi dört saat gözetim altında tutulduğunu vurgulayan Sandıkçı, ailelerin ve çocukların güvenli şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturduklarını dile getirdi.

Sandıkçı, ilçede hizmete alınan park sayısının arttığını ve bu kapsamda 80. parkın açıldığını söyledi. Park alanlarının toplam büyüklüğü ise 148.881 metrekareye yükselmiş durumda.

ücretsiz internet ve sosyal donatılar:

Belediye, park ve mesire alanlarında vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunduğunu bildirdi. Sandıkçı, "Canik’imizde yeni parkları ve mesire alanlarını çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Parklarda oyun alanlarından yürüyüş yollarına, aydınlatma ve peyzaj uygulamalarına kadar farklı bölümlerin bulunduğu kaydedildi.

Ücretsiz internetin gençler, öğrenciler ve aileler için sosyal yaşamı destekleyen bir unsur olduğuna dikkat çekildi. Hizmetin, parkların kullanımını artırması ve kamusal alanların daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

bakım ve yenileme çalışmaları:

Başkan Sandıkçı ayrıca ilçedeki mevcut parkların düzenli bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Belediyenin planlı bakım programlarıyla parkların donanımının korunmasının ve kullanıcıların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

Canik Belediyesi yetkilileri, aydınlatma ve peyzaj yatırımlarıyla parkların çehresini iyileştirmeye devam edeceklerini ve ilçe genelinde sosyal yaşam alanlarını çoğaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, OYUN VE SPOR ALANLARI İLE BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARININ YER ALDIĞI YENİ PARKLARI İLÇEYE KAZANDIRMAYI SÜRDÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.