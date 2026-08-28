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Saraydüzü'nde köylere erişim için yol çalışmaları sahada ilerliyor

Kaymakam Birkan Göktaş, Çalpınar, Arım ve Yukarı Arım köylerindeki yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Saraydüzü'nde köylere erişim için yol çalışmaları sahada ilerliyor

Saha çalışmaları ve vatandaş buluşmaları:

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Kaymakam Birkan Göktaş Çalpınar köyünü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve önerileri dinlendi, köy sakinleriyle sohbet edilerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerinde inceleme ve yürütülen asfalt çalışmaları:

Çalpınar ziyaretinin ardından Kaymakam Göktaş, Arım ve Yukarı Arım köylerindeki asfalt çalışmalarını saha ekipleriyle birlikte yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmaların ilerleyişiyle ilgili bilgi alan Göktaş, sahadaki uygulamaları yakından takip etti ve ekiplerin notlarını dinledi.

İncelemelerde, çalışmanın teknik boyutu kadar ulaşım güvenliği ve sürdürülebilir kullanımın sağlanmasının önemi vurgulandı. Ekiplerin sahada olmasının, olası aksaklıklara müdahaleyi kolaylaştıracağı belirtildi.

Hedefler, beklentiler ve teşekkür:

İlçe genelinde sürdürülen çalışmaların amacı olarak vatandaşların ulaşım imkanlarını ve yaşam standartlarını artırmak öne çıkıyor. Kaymakam Göktaş, yürütülen projelerin köylere sağlayacağı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, çalışanlara kolaylıklar diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişim sayesinde öncelikli ihtiyaçlar tespit edilerek uygulamaya aktarılıyor. Yetkililer, ekiplerin çalışmalarını sahada sürdürdüğünü ve hizmetlerin planlandığı şekilde ilerlemesi için takip sürecinin devam edeceğini bildirdi.

Kaymakamın ziyaretleri, hem hizmetlerin sahada değerlendirilmesi hem de köylülerin beklentilerinin karar alma süreçlerine aktarılması açısından önem taşıyor. Yapılan çalışmaların Saraydüzü ilçesine ve köylerine hayırlı olması temenni edildi.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE KAYMAKAM BİRKAN GÖKTAŞ, ÇALPINAR KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA...

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE KAYMAKAM BİRKAN GÖKTAŞ, ÇALPINAR KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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