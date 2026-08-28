Çorum'da Murad-i Rabi Ulu Camii'nde şehitler için hatim duası yapıldı

Çorum'da Murad-i Rabi Ulu Camii'nde şehitler için hatim duası

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği tarafından düzenlenen program, tarihi Murad-i Rabi Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte daha önce indirilen hatimlerin duası yapıldı ve katılımcılar şehitlerin ruhları için dualarını iletti.

program akışı:

Günün programında öncelikle hatimlerin duası okunurken, ardından Mevlid-i Şerif icra edildi. Cemaate yönlendirilen dualarda ülkenin birlik ve beraberliği ile şehitlerin hatırlanması ön plana çıktı; eller semaya açılarak uzun süre dua edildi.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İbadet ve anma programı, cemaatin hep birlikte kıldığı Cuma namazı ile sona erdi.

MURAD-İ RABİ ULU CAMİİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN İNDİRİLEN HATİMLERİN DUASI YAPILDI.