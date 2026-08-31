Kartal iç sahada ritmini korudu:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, ligde evindeki iki maçtan da galip ayrılarak iç saha performansını gösterdi.

Çorum karşısında bol gollü zafer:

Gollü geçen mücadelede Beşiktaş sahada üstünlüğünü korudu ve rakibini 6-2 ile geçti. Siyah-beyazlılar, evinde Eyüpspor ile oynadığı maçta da puan kaybetmemişti; böylece iç sahadaki iki maçta da puan kaybı yaşanmadı.

Derbi öncesi moral ve beklenti:

Bu sonuç takımın derbi öncesi moralini yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda bir derbi maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA OYNADIĞI İKİ MAÇTA DA GALİP GELMESİNİ BİLDİ.