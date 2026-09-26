Kastamonu'da hanbok defilesiyle Kore kültürü tanıtıldı

Kastamonu'da zamana nakşedilen hanbok gösterimi

Kastamonu'da gerçekleştirilen 'Zamana Nakşedilen Hanbok' defilesi, Güney Kore'nin geleneksel ve modern kıyafetlerini kent izleyicisiyle buluşturdu. Etkinlik, kültürel sunumlar ve müzik programlarıyla Güney Kore'nin zengin geleneksel mirasını canlı biçimde tanıttı.

Etkinlik ve sunumun detayları:

Program, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Koreliler Derneği Kastamonu İl Temsilciliği destekleriyle Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Gecede hem geçmişten günümüze uzanan formlarıyla Hanbok koleksiyonları sunuldu hem de gösteriyi zenginleştiren Güney Kore'nin geleneksel müzikleri yayımlandı.

Katılımcılar ve kültürel sunumlar:

Defile öncesinde katılımcılara Güney Kore'nin 500 yıllık geleneksel kıyafetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Etkinlikte yer alan koro, hem Türkiye'ye ait hem de Güney Kore'ye ait şarkılardan oluşan repertuvarıyla iki ülke kültürünü yan yana seslendirdi. Sahne düzeni ve müzik seçkisi, izleyicilere kültürel bağlamda zengin bir deneyim sundu.

Programda konuşan Kastamonu Koreliler Derneği İl Başkanı Sang Won Kim, "Kore kültürünü tanıtmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Özellikle bu etkinliğin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugünkü gösterimizin Türkiye ve Güney Kore arasındaki kültürel bağlarını daha da güçlendirilmesini ve işbirliğimizin bir adım daha ileriye taşınmasını temenni ediyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum" dedi.

Gecenin organizasyonu, yerel ve uluslararası kültürel iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi; katılımcılar etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu canlı tutma ve tanıtımı artırma hedeflerine katkı sağladığını belirtti.

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