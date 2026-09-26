Tekirdağ'da sini mantısı ustaları festivalde yarıştı

Tekirdağ'da sini mantısı şovu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamındaki Sini Mantısı Yarışması, festival alanında renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada toplam 8 yarışmacı jüri karşısına çıkarak geleneksel mantı tekniğini farklı sunumlarla yorumladı.

yarışmanın işleyişi:

Etkinlikte jüri, hazırlanan mantıları görünüm, sunum ve lezzet kriterlerine göre değerlendirdi. Jüri üyeleri arasında gastronomi dünyasından isimler yer aldı: Yunus Emre Akkor, Ayvaz Akbacak, Selin Çıtak, Özge Şahin ve Ceyda Demirli. Her yarışmacının tabağı tadılarak puanlandırıldı ve değerlendirme sonuçları açıklandı.

sonuçlar ve ödül töreni:

Yapılan puanlamanın ardından birinciliği 471 puanla Fatma Güzelsoy elde etti. İkinci sırayı 466 puanla İlan Şen, üçüncülüğü ise 451 puanla Sevil Şen aldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve hediyeleri törenle takdim edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de konuk jüri olarak yarışmaya katıldı ve hazırlanan mantıların tadımını gerçekleştirdi. Vali Soytürk, etkinliği değerlendirirken şunları söyledi: "Konuk jüri olarak biz tadımı yaptık ve hepsi çok güzeldi".

Sini Mantısı Yarışması, festival programı içinde yer alarak yerel mutfak kültürünü görünür kıldı ve izleyicilere görsel ile lezzet açısından zengin anlar sundu.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 1. ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE BAĞCILIK FESTİVALİ KAPSAMINDA SİNİ MANTISI YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YARIŞMADA 8 YARIŞMACININ HAZIRLADIĞI MANTILAR, JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN GÖRSEL SUNUM VE LEZZET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİ