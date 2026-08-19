Kavak Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfaltla erişim rahatlıyor

Kavak Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt çalışması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Yapım çalışması, güzergâhın güvenliğini ve konforunu artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı ve hedefi:

Yaklaşık 400 metrelik güzergahta yürütülen çalışmalarla yol yüzeyi yenilenecek ve ulaşım standardı yükseltilecek. Proje kapsamında sıcak asfalt uygulaması ile yolun dayanıklılığı ve sürüş konforu artırılacak.

Hastane ulaşımına etkisi:

Güzergâhın, özellikle acil hasta nakillerinde yoğun kullanılan bir yol olması nedeniyle yenilenmesi önem taşıyor. Ambulanslar başta olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimde güvenli ve konforlu bir yol, acil vakalarda ulaşım süresinin ve risklerin azalmasına katkı sağlayacak.

Çalışmalar tamamlandığında Kavak Devlet Hastanesi'ne erişim sağlayan bu bölüm sıcak asfaltla daha modern ve güvenli bir görünüme kavuşacak.

KAVAK DEVLET HASTANESİ YOLU SICAK ASFALTLA YENİLENİYOR