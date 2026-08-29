Kaya ile bütünleşen manevi alan: Boyabat’taki Aşıklı Tekke Türbesi

Aşıklı Tekke Türbesi doğal kaya altında

Sinop'un Boyabat ilçesinde yer alan Aşıklı Tekke Türbesi, büyük bir kayanın hemen altında adeta doğal bir oda şeklinde konumlanmış. Üzerindeki ot ve çimen örtüsü ile kaya formasyonunun bütünleştiği yapı, çevresindeki yeşil dokuyla birlikte bölgeye sakin ve farklı bir atmosfer kazandırıyor. Türbenin içinde mezar bulunmuyor; günümüzde mescit olarak kullanılıyor ve ziyaretçiler için hem manevi hem de görsel ilgi çekiyor.

kaya oluşumu ve mimari izler:

Türbe, kaya formasyonunun içine yerleşmiş olması nedeniyle standart bir taşıyıcı yapıya benzemiyor; iç mekân doğal kayayı takip eden basit bir düzen gösteriyor. Yapının kesin inşa tarihi ve kime ait olduğu bilgisinin yazılı olarak belgelenmesinde eksiklikler bulunuyor; mevcut kitabeler sınırlı olduğundan, tarihsel tespitler daha çok sözlü kaynaklara ve yerel araştırmalara dayanıyor.

kültürel bağlantı ve ziyaret geleneği:

Yerel anlatılarda ve araştırmalarda Aşıklı Tekke Türbesi'nin, yöreye yerleşen Türkmen ve Yörük dervişleri ile erenleri dönemindeki zaviye ve tekke kültürüyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Halk tarafından kutsal kabul edilen türbe, geçmişten günümüze dini buluşma ve ziyaret mekânı olma niteliğini koruyor; doğal konumu ve çevresindeki yeşillik, alanı bölgesel düzeyde dikkat çeken bir kültürel değer haline getiriyor.

Boyabat'ta kayanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor