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Kayalıklarda mahsur kalan vatandaş iki saatlik halat operasyonuyla kurtarıldı

Alanya'da denize inen Ulaş Ç., dönüşte ayağını burktu; Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye iki saatlik çalışmayla halatla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayalıklarda mahsur kalan vatandaş iki saatlik halat operasyonuyla kurtarıldı

Alanya'da kayalıkta mahsur kalma olayı:

Olay, saat 15.30 sıralarında Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzme amacıyla yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıya inen Ulaş Ç., yukarı çıkmak istediği sırada ayağını burktu ve bulunduğu kayalık alandan kendi başına çıkamadı. Durumu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden zodyak botla mahsur kalan kişinin bulunduğu noktaya ulaşarak ilk müdahaleyi başlattı; ancak deniz yoluyla tahliye mümkün olmayınca AFAD ve itfaiye ekipleri devreye girdi.

Yaklaşık 2 saat süren ortak çalışmada, ekipler kayalık alana ulaşımı sağlamak için yukarıya doğru halat sistemi kurdu. Güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra Ulaş Ç., ekiplerin yardımıyla halat yardımıyla bulunduğu kayalıktan çıkarıldı.

Son durum ve görüntüler:

Kurtarılan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Ulaş Ç.'nin sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu bildirdi. Kurtarma anları ise drone kamerasıyla kayda alındı.

EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCU HALAT SİSTEMİYLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILAN...

EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCU HALAT SİSTEMİYLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILAN VATANDAŞ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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