Kaynarca'da kaldırımda yatan kişi ekiplerce hastaneye götürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde kaldırımda hareketsiz yatan H.S., çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsın durumunu kontrol etti.

olayın seyri:

Ekipler, alkolün etkisiyle sızdığı belirtilen şahsı önce kaldırarak evine götürmeyi denedi. Ancak H.S., kendisini götürmek isteyenlere 'Gitmeyeceğim, mevtayım ben' diyerek direnç gösterdi. Ekiplerin ikna çabalarının ardından şahıs ambulansa alındı.

hastanedeki müdahale ve teslim:

Ambulansla Kaynarca Devlet Hastanesi'ne götürülen H.S.'ye burada gerekli tedavi ve kontroller yapıldı. Tedavi ve kontrollerin ardından şahıs ekipler tarafından evine götürülerek ailesine teslim edildi.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE KALDIRIMDA YATAR HALDE BULUNAN VE KENDİSİNİ GÖTÜRMEK İSTEYEN EKİPLERE "GİTMEYECEĞİM, BEN MEVTAYIM" DİYEREK ZORLUK ÇIKARTAN ALKOLLÜ ŞAHIS, HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ.