Kayseri ihracatta ivmeyi koruyor: temmuzda ihracat yüzde 13,43 arttı

Kayseri'nin temmuz ihracatı güçleniyor

TÜİK verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2026 temmuz ayında Kayseri'den gerçekleştirilen ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre %13,43 artarak 368.022.980 dolar seviyesine çıktığını açıkladı.

Aylık ve yedi aylık performans:

Büyüksimitci, bir önceki aya göre de %8,76 oranında artış kaydedildiğini belirtti. İlk yedi aylık kümülatif ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre %5,07 yükselerek 2.296.758.902 dolar olduğunu vurguladı.

Sektörler ve pazar dağılımı:

Temmuz ayında Kayseri'den toplam 149 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracatta en yüksek payı alan sektörün kablo olduğunu, bunu mobilya ve elektrikli ev aletleri sektörlerinin takip ettiğini belirten Büyüksimitci, söz konusu ayda en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD ve Fransa olduğunu aktardı.

Büyüksimitci, küresel ekonomideki belirsizlikler ve finansman koşullarındaki zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden sanayici ve ihracatçılara teşekkür etti. İhracatın sürdürülebilirliği için finansmana erişimin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Başkan ayrıca, ihracatçılara yönelik desteklerin artırılmasının üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu söyledi ve 'İhracatçımızın önünü açacak, rekabet gücünü artıracak her türlü desteği kıymetli buluyoruz' ifadeleriyle beklentilerini özetledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm desteğinin artırılacağı yönündeki açıklamasına değinen Büyüksimitci, bu düzenlemeyi emek yoğun, katma değerli üretimi ve istihdamı desteklemesi bakımından önemli bulduklarını belirtti ve düzenlemeyi hazırlayanlara teşekkür etti.

Kapanışta Büyüksimitci, üretimden istihdama, ihracattan katma değere kadar ülke ekonomisine katkı veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu başarı çizgisinin sürmesini diledi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN TEMMUZ AYI İHRACAT VERİLERİNİ DEĞERLENDİREN KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, KAYSERİ'NİN İHRACATTA GÜÇLÜ PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ. BÜYÜKSİMİTCİ, 2026 YILI TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACATIN, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13,43 ORANINDA ARTARAK 368 MİLYON 22 BİN 980 DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI.