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Balıkesir Kocaavşar'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Balıkesir Kocaavşar Mahallesi'nde çıkan yangın önce arazide başladı, ormanlık alana sıçradı; itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları müdahale ediyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Balıkesir Kocaavşar'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Kocaavşar'da orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kocaavşar Mahallesi yakınlarında çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın ilk olarak arazide başladı ve daha sonra ormanlık alana sirayet etti.

Müdahale nasıl yürütülüyor:

Sahada Balıkesir Orman Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara ayrıca havadan yangın söndürme araçları da destek veriyor.

Durum ve ilerleyen çalışmalar:

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor; çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BALIKESİR&#039;İN KOCAAVŞAR KIRSAL MAHALLESİ YAKINLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN...

BALIKESİR'İN KOCAAVŞAR KIRSAL MAHALLESİ YAKINLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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