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Kayseri'de dünya birincisi KartalAir ekibine valilikte kutlama

Vali Gökmen Çiçek, RoboNation SUAS 2026'da lise kategorisinde dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir öğrencilerini makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de dünya birincisi KartalAir ekibine valilikte kutlama

Kayseri'de dünya birincisi KartalAir ekibine valilikte kutlama

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 Yarışması'nda lise kategorisinde dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir Takımı öğrencilerini makamında kabul etti.

ziyarette kimler hazır bulundu:

Ziyarette Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, GÖKTİM Dener Teknoloji Atölyesi Hamisi Cemal Dener ve beraberindekiler de hazır bulundu. Vali Çiçek, uluslararası başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

kabulün yerel eğitim ve teknoloji çalışmaları açısından önemi:

Valilikte kabul, takımın elde ettiği derecenin kentteki eğitim ve teknoloji atölyelerinin somut bir sonucu olduğuna dair dikkat çekici bir görünürlük sağladı. Kabul töreni, öğrenciler ve takım sorumluları için resmi bir takdir niteliği taşıdı ve başarı belgelendi.

GÖKTİM KartalAir Takımı'nın başarısı, hem öğrencilerin hem de destek veren kurumların uluslararası platformda bir araya geldiğinde elde edebileceği sonuçların örneğini oluşturdu. Vali Çiçek'in tebrikleri, ekibin motivasyonunu güçlendirmeyi amaçladı.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DÜZENLENEN ROBONATİON SUAS 2026...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DÜZENLENEN ROBONATİON SUAS 2026 YARIŞMASI’NDA LİSE KATEGORİSİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ OLAN GÖKTİM KARTALAİR TAKIMI ÖĞRENCİLERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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