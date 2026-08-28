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Kayseri'de ihracat artışı sürüyor, iş dünyasının talepleri öne çıktı

Kayseri Temmuz'da 368.022.980 dolarlık ihracat yaptı; ilk 7 ayda ihracat 2.296.758.902 dolara çıktı. KTO Başkanı Gülsoy önceliklerini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kayseri'de ihracat artışı sürüyor, iş dünyasının talepleri öne çıktı

Kayseri'de temmuz ihracat rakamları

Kayseri, 2026 yılı Temmuz ayında dış ticaret performansında olumlu bir seyir gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre il ihracatı Temmuz'da 368 milyon 22 bin 980 dolar seviyesine ulaştı. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk dönemine ilişkin verileri ve sektör bazlı gelişmeleri değerlendirdi.

Temmuz verileri ve dış ticaret dengesi:

Başkan Gülsoy, Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,43 artış kaydettiğini belirtirken, ithalatın 166 milyon 47 bin 455 dolar olduğunu ve yıllık bazda %2,20 artış gösterdiğini aktardı. Gülsoy, yılın ilk 7 ayına ilişkin verileri de paylaşarak, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 2 milyar 296 milyon 758 bin 902 dolar seviyesine çıktığını söyledi. İthalatta ise yüzde 4,7 artışla 1 milyar 90 milyon 411 bin 636 dolar düzeyine ulaşıldı.

Pazar dağılımı ve sektör hareketleri:

Kayseri'nin temmuz ayında 149 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Gülsoy, en çok ihracat yapılan on pazarın sırasıyla Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Polonya, Irak, Avusturya, Birleşik Krallık, Fan ve Çin olduğunu belirtti. Sektörel analizde ise TÜİK sınıflandırmasına göre Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde artış gözlemlenirken; Demir ve Demir Dışı metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Çimento sektörlerinde gerileme yaşandığı ifade edildi.

Gülsoy, küresel ekonomideki daralma ve bölgesel belirsizliklere rağmen üretimini ve ihracatını sürdüren işletmeleri tebrik ederek, Kayseri iş dünyasının dayanıklılığına vurgu yaptı.

İş dünyasının talepleri ve öncelikler:

Gülsoy, ihracat bedellerinin Merkez Bankası’na satış yükümlülüğüne ilişkin geçici uygulamanın uzatılmasına dikkati çekti ve iş dünyasının öncelikli beklentilerini şöyle özetledi: yüzde 35 olarak uygulanan döviz bozdurma zorunluluğunun tamamen kaldırılması ihracatçının üzerindeki ek yükü hafifleterek dış ticarete olumlu yansıyacaktır. Ayrıca artan girdi maliyetleri, bölgesel krizler ve yüksek faiz ortamının üretim ile yatırımları baskıladığına dikkat çekti.

Gülsoy, ABD tarafından ülkemize yönelik yüzde 12,5 oranında ilave vergi uygulanması kararının da sanayicinin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini belirterek, Türk iş dünyasının beklentisini şu başlıklarda topladı: finansmana erişimin kolaylaştırılması, maliyet baskılarının hafifletilmesi ve ihracatçıları küresel pazarda koruyacak tedbirlerin alınması.

KTO Başkanı'nın değerlendirmesi, Kayseri'de ihracatın hem nicelik hem de pazar çeşitliliği açısından ilerlediğini gösterirken, iş dünyasının rekabet gücünü korumak için politika yapıcılar nezdinde atılması gereken adımları da gündeme taşıdı.

KAYSERİ, TEMMUZ AYINDA 368 MİLYON 22 BİN DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. TÜRKİYE İSTATİSTİK...

KAYSERİ, TEMMUZ AYINDA 368 MİLYON 22 BİN DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TEMMUZ AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİREN KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, "YILIN İLK YARISINDA TOPLAM İHRACATIMIZ 2 MİLYAR 296 MİLYON DOLARA ÇIKMIŞTIR. TÜM OLUMSUZ DIŞ ETKENLERE RAĞMEN ÜRETİM GÜCÜNÜ KORUYAN İHRACATÇI ÜYELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM." DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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