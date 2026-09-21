Kayseri'de yurt çatısında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Kocasinan'da yurt çatısında yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'ta bulunan Nazif Şükrü Aksu Özel Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

yangının çıktığı nokta:

Alevler yurdun çatısını sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale sürüyor:

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öğrenci yurdunun çatısında korkutan yangın