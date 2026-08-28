Gençlerle mavi vatandan selam: Gaziosmanpaşa Saros Körfezi'nde Türk bayrağı dalgalandı

Etkinlik detayları:

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı anısına Edirne Saros Körfezi'nde bir anma etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında belediye başkan vekili Eray Karadeniz ile belediyenin kültürel faaliyetlerinde yer alan çocuk ve gençler, İbrice Limanı'ndan dalış eğitimi alıp suya atlayarak kutlamaya katıldı. Organizasyon öncesinde katılımcılara scuba dalışı hakkında bilgilendirme ve güvenlik eğitimleri verildi; ardından denizde Türk bayrağı açılarak Mavi Vatan'dan 30 Ağustos mesajı iletildi.

Etkinlik, hem gençlerin su sporlarına teşviki hem de milli bayramın farklı bir mekânda, su altından kutlanması açısından sembolik bir anlam taşıdı. Dalış ve bayrak açma süreci, katılımcıların aldıkları eğitim ve rehberlik eşliğinde gerçekleştirildi.

Başkan vekilinin vurguları:

Eray Karadeniz etkinlikte yaptığı konuşmada, bayrağın dalgalandığı her yerin vatan olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu: "Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 30 Ağustos, her yıl ülkemizin çeşitli alanlarında büyük bir coşkuyla kutladığımız önemli bir bayramımız. Biz bu sene farklı bir etkinlik olarak Gaziosmanpaşalı gençlerle birlikte Saros Körfezi’ne geldik ve bu yılki 30 Ağustos kutlamamızı çeşitli etkinliklerin yanı sıra bir kere de su altından, Mavi Vatan’dan yapmak istedik. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim toprağımız ve biz o toprağın altında mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Allah bize bu ülkeyi vatan kılanlardan razı olsun. 30 Ağustos, bu millet yaşadığı sürece hep zaferle, hep mutlulukla, büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek. Bu sene Gaziosmanpaşalı gençlerle gerçekten farklı bir aktivite yapmış olacağız. Mavi Vatan’dan tüm ülkemize, tüm dünyaya Türk bayrağımızla birlikte selam vermiş oluyoruz. Bir kere daha 30 Ağustos’u kutluyorum. Milletimize kutlu olsun, mutlu olsun".

Gençlerin deneyimi ve tepkileri:

Etkinliğe katılan gençler, hem yaşadıkları deneyimi hem de Başkan Vekili Eray Karadeniz'e teşekkürlerini dile getirdi. Konsere katılan ve etkinlikte yer alan Yavuz Baştaş duygularını, "Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Eray Karadeniz’e çok teşekkür ediyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyım" sözleriyle paylaştı.

Scuba dalışına katılan Yiğit Yüksel de, "Burada dalış yapacağız. Eray Başkanımıza çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok mutluyum. Güvenlik yerinde, heyecanlıyız, çok mutluyum. Yani 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızda milletimizin yaptıklarını çokça düşünelim, bunları çok önemseyelim, anlayalım. Anlamak için çabalayalım" diyerek etkinliğin duygusal ve öğretici yönüne dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Mert Tez ise gençlerin bu tür faaliyetlerle buluşmasının önemini vurgulayarak, "Öncelikle tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Eray Başkanımızdan da Allah razı olsun. Gençleri çok önemsiyor. Geldiği günden beri gençlerin kalbini, bütün Gaziosmanpaşalıların kalbini kazanmış durumda. Kendisinin başarılarının devamını diliyorum. Benim için de ilk defa güzel bir deneyim olacak. Bu sporu Eray Başkanımız çok sevdiğini söyledi. Gerçekten güzel bir spor olduğunu söyledi. Güveniyoruz başkanımıza. Biz de ilk defa deneyimleyeceğiz. Normalde çok dalış tecrübemiz yok. Bu da bizim için bir ilk olacak. Bakalım, hayırlısı diyelim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, belediyenin gençlere yönelik sosyal ve sportif teşvik politikalarının somut bir örneğini oluşturdu. Su altından açılan Türk bayrağı, hem katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sağladı hem de 30 Ağustos'un farklı bir sahneden kutlanmasının sembolik anlamını öne çıkardı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri, gençlerin katılımını artırma ve milli değerlerle bağ kurma amacını taşıyor.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ (SOLDAN 3'ÜNCÜ) VE BERABERİNDEKİLER