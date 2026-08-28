Polatlı'da yem makinesine düşen işçi Caner Kılıç yaşamını yitirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yenimehmetli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 39 yaşındaki Caner Kılıç çalıştığı sırada yem karma makinesinin içine düştü ve hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre Kılıç, yem karma makinesiyle çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle makinenin içine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, gerekli işlemlerin yapılması için morga kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE YEM KARMA MAKİNESİNE DÜŞEN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ.