Türk dizileri küresel erişimi turizme dönüştürüyor

Türk dizilerinin küresel etkisi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duranın katıldığı İstanbul programında, Türk dizilerinin dünya çapındaki rolü ve Türkiye markasına katkıları masaya yatırıldı. Üç günlük "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı" kapsamında sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, dizilerin yalnızca bir eğlence ürünü olmadığı; ülkenin kültürel anlatısını taşıyan etkili bir tanıtım aracı olduğu vurgulandı.

Bakan Ersoy, Türk dizilerinin farklı coğrafyalarda yaklaşık 1 milyar kişiye ulaştığını, 170’e yakın ülkede Türkçe hikayelerin yayıldığını belirtti. İstanbul sokaklarından Kapadokya ve Ege’nin sofralarına kadar ekranda yer alan değerlerin milyonlarca izleyicinin ilgisini çektiği, bunun da Türkiye’ye yönelik merakı artırdığı ifade edildi.

İçerikten turizme stratejik dönüşüm:

Ersoy, meselenin artık sadece dizilerin kaç ülkede izlendiği olmadığını; asıl amacın bu küresel erişimin Türkiye’nin kültürel etkisine, turizm gücüne ve marka değerine nasıl dönüştürüleceği olduğunu söyledi. İzleyicilerin Türkçe kelimeler öğrenmesi, müzik, gastronomi ve yaşam kültürünü tanıması ile ekranlardaki mekanları araştırmasının, doğrudan seyahat talebine ve destinasyon farkındalığına dönüştürülebileceği belirtildi.

Bu yaklaşım çerçevesinde konuşmada öne çıkan kavramlardan biri "screen tourism" oldu; yani ekran turizminin destinasyon stratejilerinde merkezi bir rol oynaması gerekliliği vurgulandı.

Desteklerde yeni dönem:

Kültür ve Turizm Bakanı, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla dizi sektörüne ilişkin destek politikalarında yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Yeni sistemde bazı esneklikler getirildi: artık bir sezon yayımlanmış olma şartı kaldırılabiliyor, destekler bölüm bazında değerlendirilebiliyor ve aynı yapım şirketinin birden fazla projesinin desteklenmesinin önü açılıyor.

Değerlendirme kriterleri de genişletildi; yalnızca televizyon reytingleri değil, dijital izlenme verileri de dikkate alınacak. Ayrıca uluslararası erişim somut kıstaslarla ele alınacak; örnek olarak en az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanma gibi göstergeler ile ihracat performansı, Türkiye’nin tanıtımına katkı ve Türkçenin görünürlüğü gözetilecek.

Ersoy bu yeni modeli, sektörün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına stratejik bir yatırım olarak tanımladı.

TGA işbirliği ve mini dizi projesi:

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürütülecek iş birliklerinin, dizilerin dünya çapındaki ilgisini seyahat motivasyonuna çevirmeyi hedeflediği açıklandı. TGA’nın hedef pazarlardaki deneyimiyle oyuncuların ve yapımların destinasyon tanıtımlarına entegre edilmesine yönelik çalışmalar planlanıyor.

Bakan Ersoy, Haziran 2025’te başlayan mini dizi iletişim projesi kapsamında 8 mini dizinin yayınlandığını; söz konusu yapımların toplamda 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenme rakamına ulaştığını aktardı. Bu veriler, erişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü gösteriyor.

Ersoy, "Bir Türk dizisinin oluşturduğu değer ekranda başlayabilir fakat ekranda sona ermez" mesajını vererek, amaçlarının ekrandaki ilgiyi doğrudan turizm değerine dönüştürmek olduğunu belirtti.

Duran’ın değerlendirmesi ve sektör çağrısı:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Türk dizilerinin yükselişinin bir hegemonya kurma çabası olmadığını, bunun Türkiye’nin kendi hikayesini üretme ve paylaşma kapasitesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Duran, yapımların 170’i geçen ülkelerde ülkeyi görünür kıldığını ve dizi ihracatının 2000’li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolardan bugün 1 milyar doları aşan bir hacme ulaştığını hatırlattı.

Duran, sektöre daha özgün hikayeler, ortak yapımlar, format ihracatı ve dijital platformlara uygun içerik üretimi konusunda çağrı yaparken; kültüre, aile yapısına ve değerlerine hassasiyet gösterilmesini istedi. Anadolu’nun zengin hikaye hazinesine, tarihe ve edebiyata yönelmenin altını çizdi.

Toplantı, Türk dizilerinin küresel erişimini korumak ve bu erişimi ülke yararına dönüştürmek üzere yeni politikaların ve iş birliklerinin hayata geçirileceği taahhüdüyle sona erdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, ‘TÜRKİYE MARKASININ KÜRESEL ANLATISI: TÜRK DİZİLERİ ULUSLARARASI MEDYA PROGRAMI’NDA KONUŞTU