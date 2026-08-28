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Şeker Kanyonu'nda eşgüdümlü saha çalışmaları turizme katkı hedefliyor

DSİ 23. Bölge ekipleri Yenice Şeker Kanyonu Şimşir Deresi 2. Kısım inşaatında Yasin Devrim'le saha incelemesi yaptı, amaç doğal yapıyı koruyup turizme katkı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Şeker Kanyonu'nda eşgüdümlü saha çalışmaları turizme katkı hedefliyor

DSİ Yenice'de saha incelemelerini sürdürdü

DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, ilgili şube müdürleri ve teknik ekip ile birlikte Yenice Şeker Kanyonu Şimşir Deresi 2. Kısım İnşaatı sahasında kapsamlı incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaret sırasında sahadaki mevcut durum detaylı şekilde ele alındı ve projenin ilerleyişi değerlendirildi.

sahadaki değerlendirmeler

Teknik ekipler, yürütülen çalışmaların bugünkü durumunu gözden geçirip saha ihtiyaçlarını tespit etti. İncelemelerde proje kapsamında yürütülen uygulamalar, malzeme ve iş gücü ihtiyaçları ile devam eden işlerin program içinde ilerleyişine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

koruma odaklı uygulamalar ve turizm hedefi

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından Şeker Kanyonunun doğal yapısının korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Projenin, doğal dokuyu gözeten uygulamalarla bölgenin turizm potansiyeline katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Saha incelemeleri, mevcut planların uygulamaya aktarılması ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan adımlar üzerine koordinasyonu güçlendirmeye yönelik ilerliyor. Yetkili ekipler, çalışmaların planlanan programa uygun şekilde yürütülmesini takip etmeye devam edecek.

KARABÜK&#039;ÜN YENİCE İLÇESİNDE BULUNAN ŞEKER KANYONU&#039;NDA DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMALARI...

KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDE BULUNAN ŞEKER KANYONU'NDA DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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