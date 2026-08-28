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ETİ Bor'da kil hattını kesen şüpheliler adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de ETİ Bor İşletme Müdürlüğü'ndeki kil hattının kesilmesiyle ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı, olayla bağlantılı üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

ETİ Bor'da kil hattını kesen şüpheliler adliyeye sevk edildi

ETİ Bor'daki hat kesilmesi ve soruşturmanın başlangıcı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'ndeki ETİ Bor İşletme Müdürlüğü sahasında yaşanan kil hattı kesilmesi olayı üzerine, Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hattı kesen kişinin E.Ö. olduğu tespit edildi.

soruşturmanın seyri:

JASAT ekiplerinin incelemeleri ve delil değerlendirmesi sonrasında, olayın neden olduğu zararın yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlendi. Şüpheli E.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

şüpheliler ve adliye süreci:

İnceleme sırasında hattan çıkan malzemeyi taşımakla yükümlü olduğu tespit edilen yüklenici firma yetkilisi İ.A. ile birlikte H.O. ve M.K. adlı kişiler gözaltına alındı. Bu üç şüpheli, jandarmadaki sorgulama ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma yetkilileri, olayın maddi boyutunun ve sorumluların netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ESKİŞEHİR ETİ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞANI TARAFINDAN KİL HATTININ KESİLMESİ...

ESKİŞEHİR ETİ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞANI TARAFINDAN KİL HATTININ KESİLMESİ OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, OLAYLA İLGİLİ BUGÜN 3 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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