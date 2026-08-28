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Kurtköy'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Pendik Kurtköy'de özel harekat zırhlı polis aracı zincirleme kazaya karışıp takla attı; kazada 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı, yol kapatıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtköy'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Kurtköy'de zırhlı araç takla attı

Pendik Kurtköy'de, iddiaya göre özel harekat polislerine ait zırhlı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki araçlarla zincirleme kazaya karıştı. Zırhlı araç yola savrulup takla attı.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada, 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve inceleme çalışmaları:

Takla atan aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, yolun her iki yönlü kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yerindeki çalışmalar devam ederken, ekipler olaya ilişkin inceleme başlattı.

PENDİK KURTKÖY&#039;DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE AİT ZIRHLI ARAÇ, SİVİL ARAÇLARLA ZİNCİRLEME KAZAYA...

PENDİK KURTKÖY'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE AİT ZIRHLI ARAÇ, SİVİL ARAÇLARLA ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞARAK TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN 2'Sİ POLİS 3 KİŞİ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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