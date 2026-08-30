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Kestel'de ot yangını ormana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Kestel'de Gölcük Mahallesi'nde ot yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı; 4 araç, 3 helikopter ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kestel'de ot yangını ormana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Kestel'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana yayıldı

Bursa’nın Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi mevkiinde orman dışı alanda başlayan ot yangını, rüzgâr ve kuru zeminin etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava aracı sevk edildi; ekiplerin önceliği yerleşim yerlerine yakın noktalarda yangının daha fazla yayılmasını önlemek oldu.

Müdahale ekipleri ve araçlar:

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler arasında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 araç ve 3 helikopter, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ve 1 dron bulunuyor. Çalışmalara ayrıca Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri destek veriyor.

Söndürme çalışmaları ve koordinasyon:

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kestel Belediyesi ve çevredeki vatandaşların koordineli müdahalesi sürüyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için hem havadan hem de karadan yoğun çalışmalar yürütüyor; söndürme ve kontrol altına alma faaliyetleri anbean takip ediliyor.

Bölgedeki gelişmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından izleniyor. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar bölgeye yaklaşılmaması ve ekiplerin yönlendirmelerine uyulması çağrısında bulundu.

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN OT YANGINI, KISA SÜREDE ORMANLIK ALANA...

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN OT YANGINI, KISA SÜREDE ORMANLIK ALANA SIÇRADI. YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİRKEN, YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN BÖLGEDE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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