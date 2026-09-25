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Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'nin üç günlük milletvekili kampı Bolu Abant'ta başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM yeni yasama yılı öncesi milletvekili değerlendirme kampı için 25-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta toplandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'nin üç günlük milletvekili kampı Bolu Abant'ta başladı

CHP, yeni yasama yılı öncesi Bolu'da bir araya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılı öncesinde düzenlediği üç günlük milletvekili değerlendirme kampı için Bolu Abant'a geldi. Kamp, 25-26-27 Eylül tarihlerinde bir otelde gerçekleştirilecek ve CHP Grubu'nu bir araya getirecek.

Kamp programı ve gündem maddeleri:

Çalışmalar, Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başlayacak. Kamp boyunca ele alınacak başlıklar arasında siyasi ahlak kanunu teklifi, mali piyasalardaki son gelişmeler, yerel yönetimler ve dış politika gibi Türkiye gündemindeki önemli konular yer alıyor. Parti yönetimi, bu başlıklar üzerinden yeni yasama yılı için öncelikleri ve stratejileri şekillendirmeyi hedefliyor.

açılış ve çalışma usulü:

Kampın ikinci günü olan 26 Eylül Cumartesi sabahı Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açılış konuşması dikkat çekiyor. Oturumların büyük bir bölümü basına kapalı gerçekleştirilecek; kapalı oturumlarda da Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine hitap ederek stratejik değerlendirmeler yapması bekleniyor. Bu ortam, daha detaylı politika tartışmalarına ve parti içi koordinasyonun güçlendirilmesine olanak sağlayacak.

Üç günlük kampın sonunda, alınan kararlar ve öncelikler doğrultusunda TBMM'ye yönelik yol haritası ile birlikte kamuoyuna dönük mesajların şekillenmesi planlanıyor. Parti içi değerlendirmeler, hem yasama sürecine hem de yerel-dış politika akslarına hazırlık niteliği taşıyor.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN (TBMM) YENİ YASAMA YILI ÖNCESİNDE DÜZENLEDİĞİ 3 GÜNLÜK MİLLETVEKİLİ DEĞERLENDİRME KAMPINA KATILMAK ÜZERE BOLU'YA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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