Kirazdere'de yoldan çıkan beton mikseri otluk alana devrildi

kaza yerinde alınan ilk bilgiler:

Çekmeköy Kirazdere Mahallesi’nde, Kuzey Marmara bağlantı yolu istikameti Eski Ankara Caddesi Kavşağı yakınında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Albayrak Beton firmasına ait Mercedes marka, 34 KUN 413 plakalı beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarı otluk alana devrildi.

Kazada araç sürücüsü bildirilene göre hafif yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza yerine ulaşan ekipler ilk müdahaleleri yaptı ve durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Olayla ilgili olarak yetkililer çalışma başlattı; kazanın nedenine dair soruşturma sürüyor. İlk açıklamalarda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Olayda kullanılan araç ve plaka bilgileri yetkililerce kayıt altına alındı. İnceleme tamamlandıktan sonra kazanın gerçekleşme sebebi ve olası ihmaller hakkında resmi açıklama yapılacak.

Çekmeköy’de beton mikseri otluk alana devrildi