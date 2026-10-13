Kırıkkale'ye yeni spor yuvası: gençlere çok amaçlı salon müjdesi

Kırıkkale merkez yeni spor salonu hizmete girdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi. Tesisin açılışı, 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası kapsamında Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan karşılaşmanın ardından yapıldı; müsabakayı Galatasaray Madeş Mobilya 3-1 kazandı.

açılış maçı ve tören:

Tören sırasında konuşan Bakan Bak, salonu böyle bir organizasyonla hizmete açmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Bak, 'Çok güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz' ifadelerini kullanarak voleybol federasyonuna ve müsabakaya katılan takımlara teşekkür etti ve ülke genelinde süren spor yatırımlarına vurgu yaptı.

çok amaçlı kullanım ve gelecek projeler:

Bakan Bak, yeni tesisin yerel spor hayatına katkısına dikkat çekerek gençlerin burada karate, tekvando, jimnastik, basketbol ve voleybol gibi branşlarda antrenman yapabileceğini söyledi. Bak, tesisin 'bir spor yuvası' olacağını vurguladı ve inşaatı devam eden diğer projelerle birlikte ülke çapında salonlar ve yüzme havuzları inşa ettiklerini aktardı.

Ayrıca Bakan Bak, Kırıkkale'deki yeni stat projesine ilişkin çalışmaların başlayacağını duyurdu ve tesisin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler kurdele keserek salonun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de katıldı.

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA'NIN 3-1 KAZANDIĞI KARŞILAŞMANIN ARDINDAN SALONUN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ