Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Gerze'de iş yerine arama yapıldı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gerze ilçesinde bir iş yerine yönelik arama gerçekleştirdi. Yapılan müdahalede sahte alkol üretimine ilişkin bulgular elde edildi.

operasyon detayları:

Aramada, üretimde kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle birlikte toplam 45 litre etil alkol ve 5 litre sahte alkol ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantılı olduğu belirtilen 16 adet malzeme de muhafaza altına alındı.

soruşturma ve yasal işlem:

Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen maddelerin sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirmesiyle işlem yapıldığını bildirdi.

Emniyet birimleri, konuya ilişkin incelemelerini sürdürüyor ve elde edilen deliller doğrultusunda adli süreç devam ediyor.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA 45 LİTRE ETİL ALKOL, 5 LİTRE SAHTE ALKOL VE 16 ADET MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.