Yurtbaşı'nda sel sonrası temizleme çalışmaları başladı: Nihat Doğan ekiplerle sahada

Yurtbaşı'nda yağışın ardından müdahale çalışmaları

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, birçok mahalle ve ana caddede sel ve su taşkınlarına yol açtı. Olayın ilk anlarından itibaren Yurtbaşı Belediyesi ekipleri tüm araç, gereç ve personelle sahaya çıkarak öncelikli temizlik ve tahliye işlerine başladı.

Saha çalışmaları devam ediyor:

Ekipler, su tahliyesi, mazgalların temizlenmesi ve olası altyapı tıkanmalarının giderilmesine odaklandı. Mahallelerde biriken suyun tahliyesi için iş makineleri ve personel aralıksız çalışıyor; ekipler önceliği yaya ve araç trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına veriyor. Belediye yetkilileri, tespit edilen riskli noktaların listesini çıkarıp hızlı müdahale için ekipleri yönlendiriyor.

Kurumsal koordinasyon ve başkanın açıklaması:

Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Nihat Doğan, yağış nedeniyle beldenin birçok mahallesinde ve ana caddelerinde sel ve su taşkınları meydana geldiğini, yağışın ilk anlarından itibaren tüm araç, gereç ve belediye personeliyle sahada aralıksız çalıştıklarını belirtti. Doğan, çalışmaları Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve ilgili kamu kurum müdürleri ile şube müdürlerinin de yakından takip ettiğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, ekiplerin kısa sürede normale dönmeyi hedeflediğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YURTBAŞI BELDESİNDE YAŞANAN SELDEN DOLAYI, BAŞKAN NİHAT DOĞAN SAHAYA İNEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ