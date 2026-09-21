Dolar 48,8156 +0,01%
Euro 56,0311 +0,14%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.838,28 -0,61%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,61 +1,42%
--°

Kırk yıl sonra okul bahçesinde dönem arkadaşlarıyla buluştular

Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1984-1985 dönemi mezunları, düzenlenen mezunlar buluşmasında öğretmenleriyle okulda 40 yıllık anıları yeniden yaşadı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kırk yıl sonra okul bahçesinde dönem arkadaşlarıyla buluştular

Mezunlar buluşması

Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 1984-1985 dönemi mezunları, mezuniyetlerinin 40'ıncı yılında okul bahçesinde bir araya geldi. Düzenlenen Mezunlar Buluşması programı, dönemin öğrencilerini ve öğretmenlerini aynı çatı altında topladı.

Organizasyon ve katılımcılar:

Programın organizasyonunu, dönemin öğrencilerinden olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven üstlendi. Etkinliğe, 40 yıl önce öğrencilere ders veren öğretmenler de katılarak döneme ait tanıdık yüzleri yeniden bir araya getirdi.

Programda yaşananlar:

Buluşmada, eskideki okul yoklaması yeniden yapıldı ve mezunların isimleri okunduğunda katılımcılar bir an için öğrencilik yıllarını yeniden yaşadı. Dönemin okul kapısında satılan çam tatlısı ve bilimin de ikram edildiği etkinlikte öğretmenler ve mezunlar eski günleri yad ederek sohbet etti.

Kapanış ve hatıralar:

Yurdunuseven, 40 yıl sonra aynı okul bahçesinde öğretmenleri ve dönem arkadaşlarıyla buluşmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti. Program, mezunlar tarafından Yurdunuseven'e kep ve cübbe giydirilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ’NİN 1984-1985 DÖNEMİ MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN 40’INCI...

AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ’NİN 1984-1985 DÖNEMİ MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN 40’INCI YILINDA AYNI OKUL BAHÇESİNDE DÜZENLENEN MEZUNLAR BULUŞMASI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Deniz Yıldızları'nda yeni dönem: çocuklara güven, oyun ve keşif fırsatı
images

Aydın AFAD'da koruyucu aile uygulamasının önemi ele alındı
images

DMM'den 'Ailem Güvende' iddialarına resmi yalanlama
images

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Deniz Yıldızları'nda yeni dönem: çocuklara güven, oyun ve keşif fırsatı

Kızıl akbabalar Artvin'de kayalıklarda görüntülendi

Hassa'ya yeni merkez: sosyal hizmet binasında son hazırlıklar denetlendi

Markette nefesi kesilen adama eğitimli müdahale hayat verdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı