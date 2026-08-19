Kırklareli'de kadınların güçlenmesi için il eylem planı masaya yatırıldı

Toplantı detayları:

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı salonunda bir araya gelen paydaş kamu kurum temsilcileri, il genelinde kadınların güçlenmesine yönelik yürütülecek çalışmaların çerçevesini ele aldı.

Gündem ve öncelikler:

Toplantıda öncelikli hedef olarak kadınların eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımlarının artırılması belirlendi. Ayrıca, kadınların hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının sağlanması ile karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmelerine yönelik politika ve uygulama adımları değerlendirildi.

İş birliği ve koordinasyon:

Katılımcılar, il genelinde yürütülecek çalışmaların etkili olması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca, kadınların güçlenmesinin güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi ve bu doğrultuda izlenecek yol haritası üzerinde mutabakat sağlandı.

Toplantının sonuçları, ilgili kurumların ortak çalışmaları ve koordineli uygulama adımlarıyla hayata geçirilmesi planlanan eylemler çerçevesinde takip edilecek.

KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KADININ GÜÇLENMESİ İL EYLEM PLANI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.