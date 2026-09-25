Kırlangıç Vadisi'nde sporla başlayan çevre seferberliği

Kırlangıç Vadisi'nde çevre ve spor buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Social Kulübü iş birliğinde, 'Hem sporumuzu yapıyoruz hem doğamıza nefes oluyoruz!' sloganıyla Kırlangıç Vadisi'nde anlamlı bir plogging etkinliği düzenlendi. Topluluk üyeleri ve doğaseverler, vadi içinde yürüyüş ve koşu yaparak çevre temizliği yaptı.

Etkinliğin amacı ve organizasyon:

Etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Kayseri Social tarafından kent genelinde çevre farkındalığı yaratmak amacıyla organize edildi. Organizasyona Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de katıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, Kayseri'nin doğal güzelliklerini korumanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir şehir bırakmanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Taşçı, etkinliği modern dünyada yükselen çevre hareketi olan plogging ile doğa sevgisini bir araya getiren örnek bir buluşma olarak nitelendirdi ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.

Katılımcıların katkısı ve sonuçlar:

Gönüllülerin yoğun çalışmasıyla vadi genelinden yaklaşık 500 kilogram çöp toplandı. Toplanan atıklar belediye ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı; etkinlik için gerekli malzemeler ve ulaşım desteği yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

Kayseri Social Kulübü üyesi Ahmet Uğur Silvan, vadinin temiz kalmasının kendilerini mutlu edeceğini belirterek etkinliğe öncülük eden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Kulüp üyesi Rabia Keskin ise vadinin doğal güzelliğine dikkat çekerek tüm vatandaşlara doğaya duyarlılık çağrısında bulundu ve katılımcılara minnettarlığını iletti.

Gönüllülerden Furkan Geçim Büyükşehir desteğiyle güzel bir etkinlik düzenlediklerini söylerken, İzzet Yavuzer ise katılan herkese teşekkür ederek daha temiz bir çevre vurgusu yaptı. Etkinlik, hem sporu teşvik etme hem de katılımcıların doğaya doğrudan katkı sunmasını sağlama hedeflerine hizmet etti.

Belediye ve topluluk iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, Kayseri'nin çevre vizyonunu güçlendirmesi ve doğanın korunması konusunda farkındalığı arttırması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KAYSERİ SOCİAL KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİYLE, ÇEVRE BİLİNCİNİ SPORLA HARMANLAYAN ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. "HEM SPORUMUZU YAPIYORUZ HEM DOĞAMIZA NEFES OLUYORUZ!" SLOGANIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİK KAPSAMINDA TOPLULUK ÜYELERİ VE DOĞASEVERLER, KIRLANGIÇ VADİSİ’NDE PLOGGİNG (YÜRÜYEREK VEYA KOŞARAK ÇÖP TOPLAMA) YAPTI.