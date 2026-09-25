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Sosyal paylaşımın izleri: hutbeden sorumluluk ve mahremiyet uyarısı

Diyanet cuma hutbesinde sosyal medyada doğruluk, mahremiyete saygı ve ölçülü dil çağrısı yapıldı; düşünmeden yapılan paylaşımlar kalıcı yaralar bırakabilir.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sosyal paylaşımın izleri: hutbeden sorumluluk ve mahremiyet uyarısı

Cuma hutbesinde sosyal medya kullanımı vurgulandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde sosyal medya alışkanlıkları ve dijital sorumluluk ön plana çıkarıldı. Hutbede, sosyal medyada yapılan her paylaşımın birer sorumluluk taşıdığı, bu nedenle doğruluk, mahremiyet ve ölçülü üslup ilkelerine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Paylaşımdan önce doğruluğu araştırın:

Hutbede kullanıcılar, bir bilgiyi paylaşmadan önce kaynağını ve doğruluğunu kontrol etmeye çağrıldı. Doğrulanmamış bilgilerin kısa sürede yayılmasının hem bireysel hem toplumsal zararlar doğurabileceği vurgulandı ve özellikle hassas konularda aceleci davranılmaması gerektiği söylendi.

Mahremiyet ve tartışma usulü:

Konuşmada başkalarının özel hayatlarına dair paylaşımlardan kaçınılması, kişisel mahremiyete saygı gösterilmesi istendi. Hutbede ayrıca ilim meclislerinde ele alınması gereken meselelerin sosyal medyada gelişigüzel tartışılmaması; platformlardaki sert polemiklerin kalıcı etkiler bırakabileceği belirtildi.

Hutbenin dikkat çeken ifadesi şu şekilde aktarıldı: düşünülmeden söylenen bir sözün, önemsenmeden yapılan bir paylaşımın, sinelerde yıllarca taşınacak bir yaraya dönüşebileceği. Bu uyarı, dijital ortamlarda sözcüklerin ve paylaşımların taşıdığı ağırlığa işaret etti.

Güzel söz ve davranış çağrısı:

Sosyal medya uyarılarının yanında hutbe, günlük hayatta güzel ahlakı temsil etme çağrısı da içeriyordu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in yumuşak sözlü ve güler yüzlü oluşu örnek gösterilerek, İslam'ın güzel söz ve davranışlarla anlatılması gerektiği vurgulandı; dinleyicilere insanların kendilerini güvende hissetmelerinin önemsendiği mesajı verildi.

Hutbenin sonunda aktarılan hadis-i şerifte Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin duası paylaşıldı. Bu hadisin, söz ve paylaşımlarda sorumluluk bilincini pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Genel çağrı, sosyal medyanın doğru ve ölçülü kullanılması; doğruluk, mahremiyet ve güzel ahlak ilkelerinin korunmasının toplum huzuru için gerekliliği yönündeydi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 25 EYLÜL CUMA GÜNÜ CAMİLERDE OKUNACAK HUTBEDE, SOSYAL MEDYA...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 25 EYLÜL CUMA GÜNÜ CAMİLERDE OKUNACAK HUTBEDE, SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNULACAK. HUTBEDE, SOSYAL MEDYADA YAPILAN HER PAYLAŞIMIN SORUMLULUK TAŞIDIĞI HATIRLATILARAK, BİR BİLGİ PAYLAŞILMADAN ÖNCE DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI, BAŞKALARININ HAYATLARI HAKKINDA YORUM YAPILIRKEN İSE MAHREMİYETE DİKKAT EDİLMESİ İSTENECEK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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