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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi Beyoğlu'nda MİT ve polis operasyonuyla yakalandı

İngiltere'nin kırmızı bültenle aradığı Mohammed A.K. (39), MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla Beyoğlu'nda yakalandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi Beyoğlu'nda MİT ve polis operasyonuyla yakalandı

Operasyonun özeti:

İngiltere tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Operasyon, şüphelinin Beyoğlu'nda olduğunun belirlenmesi üzerine gerçekleştirildi.

Aranan şüpheli ve geçmişi:

Gözaltına alınan şahsın Mohammed A.K. (39) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, İngiltere'de daha önce düzenlenen aramalarda paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği; adresinde bulunamaması üzerine hakkında uluslararası arama kaydı oluşturulduğu belirlendi.

Gözaltı ve teslim süreci:

Ortak operasyonda yakalanan Mohammed A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından İngiltere'ye gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Yetkililer, operasyonun bilgi paylaşımı ve koordinasyon çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

İngiltere’den kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

İngiltere’den kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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