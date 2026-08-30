KKTC'de 30 ağustos'un 104. yılı coşkuyla kutlandı

KKTC'de 30 Ağustos törenleri Lefkoşa'da gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos 1922 tarihli Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının 104. yılı resmi törenlerle anıldı. Başkent Lefkoşa'daki kutlamalar sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Çelenk sunma törenine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yetkililer Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Lefkoşa'daki resmi geçit ve katılım:

Kutlamalar saat 10.00'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmigeçit töreniyle sürdü. Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman tören birliklerini denetleyerek halkın bayramını kutladı. Resmigeçit ve tören geçişleri protokol ve izleyiciler tarafından izlendi ve törenler Lefkoşa'da bu resmi programla sona erdi.

Komutanlığın mesajı ve tarih vurgusu:

39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı adına konuşan Hava Savunma Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan, konuşmasında Büyük Taarruz'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktası olduğunu vurguladı. Dağılan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Büyük Zafer’in 104’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Konuşmada, Taarruz sürecinin stratejik başarısına dikkat çekilerek, Avrupalıların geçilmesi imkânsız gördüğü Afyon mevzilerinin üç günde aşılması ve 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin büyük bölümünün imha edildiği hatırlatıldı. Dağılan, Büyük Taarruz'un ardından Türk ordusunun İzmir'e 9 Eylül 1922'de girdiğini ve düşmanın denize döküldüğünü belirtti.

Atatürk ilkeleri ve anma:

Teğmen Dağılan, konuşmasında milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri için rehber olmaya devam edeceğini ifade etti. Milli mücadele yıllarında şehit düşenler ve gaziler saygıyla anıldı; ruhları için dua edildi.

Tören programının tamamlanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nde saat 19.30'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında yürütülen Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanmasının 104’üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.