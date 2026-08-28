Malatya için ortak akıl çağrısı yapan MTSO adayı Boyraz

ziyaretin amacı ve gündeme taşıdığı konular:

MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Geleli Rütükhanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği'ni ziyaret ederek kentin ekonomik ve sosyal yapısını, iş dünyasının beklentilerini ve kalkınma önceliklerini dernek yöneticileriyle görüştü. Ziyarette, Malatya'nın geleceğine dönük stratejiler ve kent içi dayanışmanın güçlendirilmesi ana başlıklar olarak ele alındı.

Boyraz, Malatya'yı farklı bölgelerden gelen insanların bir arada yaşadığı, güçlü sosyal bağlara sahip bir kent olarak tanımladı ve karar alma süreçlerinde toplumun tüm kesimlerinin temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı. Göreve gelmeleri halinde Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürece kapsayıcı bir yaklaşım getireceklerini belirtti.

ortak akıl ve kurumlararası iş birliği:

Boyraz, konuşmasında Malatya'nın kalkınmasının yalnızca belirli kurumların çabasıyla gerçekleşemeyeceğini belirterek, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. 'Malatya'nın gelişimi için her masada herkesin olması gerekiyor' diyen Boyraz, kent meselelerinin farklı görüşlerin katkısıyla çözülmesinin önemini dile getirdi.

Bu yaklaşımla karar süreçlerinde ortak aklın öne çıkarılacağını söyleyen Boyraz, projelerin ve politikaların sahadan gelen geri bildirimlerle şekillendirileceğini ifade etti. İş dünyası temsilcilerinin beklentilerinin dikkate alınacağı, sosyal dinamiklerin gözetileceği bir yönetim anlayışı vaadedildi.

sivil toplum kuruluşlarına çağrı ve destek vaadi:

Ziyaret sırasında Boyraz, derneklerin görüş ve önerilerinin kendileri için değerli olduğunu vurguladı ve özellikle kentin ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi için STK'ların hazırlayacağı projelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Derneklerle yapılacak istişarelerin, yerel ihtiyaçları tespit etmede ve uygulamaya geçirilecek projeleri geliştirmede belirleyici olacağını belirtti.

Boyraz, dernek yönetimi ve üyelerinin görüşlerini dinlemek, kent için geliştirilebilecek somut çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti ve iş birliğinin devam edeceğini bildirdi.

Geleli Rütükhanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Seyit Ahmet Taşır ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Boyraz ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Taşır, dernek için gerçekleştirilen görüşmenin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti ve konuklara iyi dileklerini iletti.

Ziyaret, taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi; Boyraz'ın mesajı ise Malatya'da kapsayıcı bir kalkınma sürecine yönelik çağrı niteliğinde oldu.

GELELİ RÜTÜKHANLILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI SEYİT AHMET TAŞIR, MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ VE DERNEK ÜYESİ