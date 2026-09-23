Kocaeli polisinden arananlar operasyonu: 50 yıl hapisle aranan da yakalandı

Kocaeli Emniyeti arananları yakaladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri çalışmalarda aranan dört şahsı gözaltına aldı. Yakalananlar arasında 26 farklı suçtan 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (58) de yer aldı.

derince operasyonu:

Derince ilçesinde yürütülen çalışmada ekipler, ibadete açılmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlarla aranan ve hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (58)'yi yakaladı.

izmit ve diğer yakalamalar:

İzmit ilçesinde yapılan kontrollerde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.E. polis ekiplerince yakalandı. Ayrıca ekiplerin başka bir operasyonunda, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, uyuşturucu madde kullanma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranan ve hakkında 21 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.T. (41) gözaltına alındı.

darıca'daki silahla tehdit soruşturması ve tutuklamalar:

Darıca ilçesinde 12 Eylül'de meydana gelen silahla tehdit olayına ilişkin yürütülen soruşturmada olayın şüphelisi olduğu belirlenen N.C.E. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

M.Y.