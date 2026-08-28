Kocaeli sanayiden e-ihracata: Trendyol satıcılarının yüzde 58'i yurtdışına açıldı

Kocaeli'nin e-ihracat yükselişi:

Kocaeli, geleneksel sanayi ve üretim gücünü dijital kanallara taşıyarak dış pazarlarda hızlı bir ivme yakaladı. Trendyol verilerine göre kentte platformda satış yapan satıcıların %58'i aktif olarak e-ihracat gerçekleştiriyor. Bu hareketlilik, Kocaeli'nin e-ihracat siparişlerinde son bir yılda kayda değer bir artışa, yani %65'in üzerinde bir büyümeye dönüştü. Kent, e-ihracatta Türkiye genelinde 5'inci sırada yer alıyor.

Hangi pazarlar ve ülkeler öne çıkıyor:

Trendyol üzerindeki Kocaelili satıcıların yurt dışı satışlarında coğrafi dağılım dikkat çekici. Toplam e-ihracat satış hacminin %21'i Körfez ülkelerinden, %11'i ise Doğu Avrupa pazarlarından geliyor. Kocaelili satıcıların en fazla ürün gönderdiği ülkeler arasında Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor; bu ülkeler kent üretiminin sınır ötesi talep yaratan noktaları haline geldi.

Ürün dağılımı ve kategorilerdeki güç:

Kocaeli'nin e-ihracatında moda ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. Platformda yurt dışına en çok gönderilen ürünler arasında t-shirt ve sweatshirt ilk sıralarda yer alırken; yastık, pijama takımı, çorap, pantolon, kemer, elbise, kazak ve etek de dikkat çekiyor. Bu dağılım, kent üretiminin tekstil ağırlığını e-ticaret aracılığıyla uluslararası taleple buluşturduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda Kocaeli'nin e-ticaret ekosistemi iç pazarda da güçlü performans sergiliyor. Platform verilerine göre Kocaelili satıcılar iç pazarda 10,9 milyon sipariş hacmine ulaştı ve kentten platformda satış yapan işletme sayısı son bir yılda %17 arttı. Kocaelili satıcılardan en fazla sipariş veren iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekiyor; Bursa, Antalya ve Kocaeli de listede öne çıkan diğer merkezler. Adana, Mersin, Konya ve Muğla ise Kocaelili satıcılardan yoğun alışveriş yapan diğer şehirler arasında yer alıyor.

Kocaeli'nin ekonomik çeşitliliği, yalnızca sanayi üretimine değil; bahçe ve ev bakım, temizlik ve hijyen, sağlıklı yaşam ve anne-bebek gibi farklı kategorilerde de güçlü paylara dönüşüyor. Trendyol verileri Kocaelili işletmelerin bazı kategorilerdeki pazar paylarını ise şu şekilde ortaya koyuyor: çiçek soğanı satışlarının %72'sinden fazlası, cam ve parlak yüzey temizleyicinin %50,3'ü, çamaşır leke çıkarıcının %40,5'i, protein bar satışlarının %45'i ve devam sütü satışlarının %50,3'ü Kocaelili satıcılar tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu veriler, Kocaeli'nin sanayi altyapısını dijital ticaretle entegre ederek hem iç pazarda hem de yurt dışında rekabet avantajı elde ettiğini gösteriyor. Kentin üretim çeşitliliği ve platform odaklı ticaret stratejileri, Kocaeli'yi yalnızca bir sanayi merkezi olmaktan çıkarıp önemli bir e-ihracat oyuncusuna dönüştürüyor.

TRENDYOL VERİLERİNE GÖRE, KENTTEKİ SATICILARIN YÜZDE 58'İ AKTİF OLARAK E-İHRACAT YAPARKEN, KOCAELİ'NİN E-İHRACAT SİPARİŞLERİ SON BİR YILDA YÜZDE 65 ARTTI.