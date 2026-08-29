Beşiktaş Marsilya ile açıyor: zorlu rakiplerle dolu bir grup

Beşiktaş'ın avrupa ligi fikstürü açıklandı:
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda grup aşamasında Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve 1899 Hoffenheim ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, turnuvaya iç sahada Marsilya karşısında başlayacak.
Grup eşleşmeleri ve maç programı:
17 Eylül Perşembe
Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim Perşembe
1899 Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım Perşembe
Celtic - Beşiktaş
26 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık Perşembe
Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak Perşembe
Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak Perşembe
Omonia FC - Beşiktaş
Değerlendirme: kritik maçlar ve zorluklar:
Grup, Beşiktaş için dengeli ancak zorlu bir sınav anlamına geliyor. Bayer Leverkusen ve Celtic kadro kalitesiyle öne çıkarken, Crystal Palace ve Hoffenheim da güçlü rakipler olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi avantajını kullanmak, özellikle Marsilya ve Hapoel Beer-Sheva karşılaşmalarında büyük önem taşıyacak.
Ocak ayındaki iki hafta içindeki maç yoğunluğu (21 ve 28 Ocak) takımın rotasyon ve kondisyon yönetimini kritik hale getiriyor. Teknik ekip ve oyuncular için grup aşamasından çıkmak, Beşiktaş'ın Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi açısından öncelikli hedef olacak.
BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINI SAHASINDA FRANSIZ EKİBİ MARSİLYA İLE OYNAYACAK.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!