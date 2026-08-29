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Beşiktaş Marsilya ile açıyor: zorlu rakiplerle dolu bir grup

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 fikstüründe Beşiktaş, Marsilya ile evinde açıyor; Leverkusen, Celtic ve Crystal Palace gibi isimlerle zorlu bir grupta yer aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş Marsilya ile açıyor: zorlu rakiplerle dolu bir grup

Beşiktaş'ın avrupa ligi fikstürü açıklandı:

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda grup aşamasında Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve 1899 Hoffenheim ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, turnuvaya iç sahada Marsilya karşısında başlayacak.

Grup eşleşmeleri ve maç programı:

17 Eylül Perşembe
Beşiktaş - Marsilya

15 Ekim Perşembe
1899 Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım Perşembe
Celtic - Beşiktaş

26 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık Perşembe
Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak Perşembe
Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak Perşembe
Omonia FC - Beşiktaş

Değerlendirme: kritik maçlar ve zorluklar:

Grup, Beşiktaş için dengeli ancak zorlu bir sınav anlamına geliyor. Bayer Leverkusen ve Celtic kadro kalitesiyle öne çıkarken, Crystal Palace ve Hoffenheim da güçlü rakipler olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi avantajını kullanmak, özellikle Marsilya ve Hapoel Beer-Sheva karşılaşmalarında büyük önem taşıyacak.

Ocak ayındaki iki hafta içindeki maç yoğunluğu (21 ve 28 Ocak) takımın rotasyon ve kondisyon yönetimini kritik hale getiriyor. Teknik ekip ve oyuncular için grup aşamasından çıkmak, Beşiktaş'ın Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi açısından öncelikli hedef olacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ&#039;NDE İLK MAÇINI SAHASINDA FRANSIZ EKİBİ MARSİLYA İLE OYNAYACAK.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINI SAHASINDA FRANSIZ EKİBİ MARSİLYA İLE OYNAYACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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