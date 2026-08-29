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Konyaspor'da Palut: galibiyeti işaret eden maçı çeviremedik

İlhan Palut, Kocaelispor'a 2-1 yenildikleri maçta galibiyete yakın bir oyunu berabere bile bitiremediklerini ve sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor'da Palut: galibiyeti işaret eden maçı çeviremedik

İlhan Palut maçın ardından konuştu

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahalarında 2-1 kaybettikleri Kocaelispor maçını değerlendirdi. Palut, maçın ilk yarısında takımının oyunu domine ettiğini, golü bulan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

ilk yarı ve devre arası planı:

Palut, ilk iki haftanın ardından daha iyi bir performans beklediklerini ifade etti. Maçın ilk yarısını "rahat bir oyun" olarak nitelendiren teknik adam, devre arasında ikinci yarıda topa daha çok sahip olup skoru arttırarak maçı kazanma planları yaptıklarını söyledi. Ancak sözlerine göre planlar daha ilk dakikalarda olumsuz yönde değişti.

kırılma anları ve oyuncu değişiklikleri:

Teknik direktör, 1-0 öndeyken takımın 10 kişi kaldığını ve bu durumun maçın gidişatını etkilediğini vurguladı. Eksik olmasına rağmen 10 dakika boyunca oyunu iyi götürdüklerini, savunmaya çekilip savunmayı gömmek istemediklerini aktardı. Palut, Rayan'ı oyuna alıp 5'li savunmaya dönmek istedikleri anda oyuncu değişikliği gerçekleşemediğini ve hemen sonrasında golü yediklerini anlattı.

Bu golün ardından en azından bir puanı alma fırsatının sürdüğünü söyleyen Palut, ancak çok ters bir dakikada gelen golle maçı çevirecek dinamizmin bir kişi eksikle sahada olmadığını ifade etti.

Palut, karşılaşmayı özetlerken "bizim için rahat giden, galibiyeti işaret eden bir karşılaşmayı berabere bile bitiremedik" diyerek maçın kaçırılan fırsatlar üzerine kurulu olduğunu özetledi ve Kocaelispor'u galibiyetleri için tebrik etti.

Son olarak sorumluluğun kendisinde olduğunu üstlenen Palut, bu kötü başlangıyı önce nötre ardından pozitife çevirmek için tüm gücüyle çalışacağını ancak bunun için zamanın sınırlı olduğunun farkında olduğunu belirtti. Teknik adam, denemekten vazgeçmeyeceğini ve elinden geleni yapacağını söyledi.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, &quot;İLK İKİ MAÇ İYİ GEÇMEMİŞTİ. BUGÜN BURADA HEM DAHA İYİ...

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, "İLK İKİ MAÇ İYİ GEÇMEMİŞTİ. BUGÜN BURADA HEM DAHA İYİ OYUN, DAHA İYİ MÜCADELE HEM DE PUAN BUNUN PARALELİNDE PUANLAR KAZANMAK İSTİYORDUK. MAÇA BAKTIĞINIZ ZAMAN İLK YARI BİZİM ADIMIZA POZİTİF GEÇTİ, RAHAT BİR OYUNDU" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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