Galatasaray’da Göztepe maçı öncesi tek değişiklik: genç kaleci 11’de

maç öncesi kadroda son dakika:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Göztepe’yi konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynanan Erzurumspor FK maçının 11’inden tek değişiklik yaparak sahaya çıktı. Isınma sırasında Uğurcan Çakır ağrı hissettiği için ilk 11’den çıkarıldı ve yerine genç kaleci Jankat Yılmaz 11’e dahil edildi.

galatasaray'ın 11'i ve yedekleri:

Galatasaray mücadeleye şu 11 ile başladı: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen. Yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer aldı.

ilk kez kadroya alınan oyuncu ve 30 Ağustos kutlamaları:

Rusya ekiplerinden Lokomotiv Moskova’dan transfer edilen Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk kez bu maçın kadrosuna dahil edildi; teknik heyetin tercihiyle müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Bu, Batrakov için sarı-kırmızılı formayla ilk resmi kadro çağrısı anlamına geliyor.

Karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına stadda özel bir kutlama düzenlendi. Statta marşlar çalındı, tribünlere Türk bayrakları dağıtıldı ve taraftarlar kutlamalara eşlik etti. Futbolcular ısınmaya Zafer Bayramı’nın anlamına vurgu yapan tişörtlerle çıktı. Tribünlerde açılan pankartlarda Zafer, zafer benimdir diyebilenindir; Zafer bizim, gurur bizim, bu vatan hepimizin!; 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadeleri yer aldı.

Okan Buruk’un Erzurumspor maçından büyük ölçüde aynı iskeleti koruması, takımda sürdürülebilir bir tercih ve güven mesajı olarak değerlendirildi; tek yapılan değişiklik ise genç kalecinin ilk 11 deneyimini işaret etti.

GALATASARAY MÜCADELEYE; JANKAT YILMAZ, ROLAND SALLAİ, DAVİNSON SANCHEZ, ABDÜLKERİM BARDAKCI, ISMAİL JAKOBS, LUCAS TORREİRA, MARİO LEMİNA, YUNUS AKGÜN, GABRİEL SARA, BARIŞ ALPER YILMAZ VE VİCTOR OSİMHEN 11'İ İLE BAŞLADI.